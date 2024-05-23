Через границу Бурятии пытались провезти патроны

59 патронов обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды у граждан России. Жители Иркутской области следовали на личных автомобилях на отдых в Монголию.

- Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчин при себе не было. Охотничьи патроны были спрятаны в перчаточных ящиках в салонах автомобилей: в первом случае 21 патрон, во втором – 38. Мужчины пояснили, что они охотники и после очередной охоты перед поездкой на рыбалку в Монголию, просто забыли выложить патроны, - прокомментировали в пресс-службе Бурятской таможни.

По словам начальника таможенного поста ДАПП Монды Александра Жукова, в соответствии с российским законодательством перемещение через границу гражданского и служебного оружия осуществляется с предъявлением разрешения, выданного Федеральной службой войск нацгвардии РФ.

- К данной категории товаров относятся основные части оружия и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы и капсюли для патронов. Указанные товары при ввозе и вывозе подлежат обязательному таможенному декларированию с заполнением таможенной декларации, - подчеркнул начальник поста.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка, добавили в пресс-службе таможни.

Фото: Бурятская таможня