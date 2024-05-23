Общество 23.05.2024 в 09:56

В Бурятии выбрали самых лучших врачей

Теперь им предстоит участие в финале всероссийского конкурса
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выбрали самых лучших врачей

В республике подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Третий этап с 1 мая 2023 года будет проводиться Центральной конкурсной комиссией Конкурсов.

Конкурсная комиссия минздрава Бурятии рассмотрела 10 работ по 7 номинациям, поступивших на второй этап конкурса. И по результатам открытого голосования по каждой кандидатуре победителями Республиканского конкурса на звание «Лучший врач 2024 года» стали:

1. Номинация «Лучший акушер-гинеколог» — Баярма Тудупова, заведующая отделением акушерской патологии беременности, врач-акушер-гинеколога Республиканского перинатального центра МЗ РБ;

2. Номинация «Лучший врач лабораторной диагностики» — Елена Бурасова, заведующая бактериологической лабораторией Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко;

3. Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Светлана Гармаева, врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканского перинатального центра МЗ РБ;

4. Номинация «Лучший неонатолог» — Туяна Жепхолова, врач-неонатолог Городского перинатального центра г. Улан-Удэ;

5. Номинация «Лучший хирург» — Абир Базыржапов, врач-сердечно-сосудистый хирург Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко;

6. Номинация «Лучший участковый педиатр» — Бадма Арбалжинов, врач-педиатр участковый Городской больницы №5;

7. Номинация «Лучший руководитель медицинской организации» — Галина Хайнуева, заведующая отделом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, врач статистик Городской поликлиники №3;

Напомним, после подведения итогов третьего этапа конкурса победителей ждут хорошие денежные призы. Победители конкурса врачей получат денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей - за второе и 200 тысяч рублей за третье место.

Поздравляем участников, которые прошли второй этап! Пожелаем им удачи в третьем этапе конкурса!

Подробная информация о конкурсе – на сайте минздрава России.


Фото: Номер один

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