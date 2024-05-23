Жителей Бурятии призывают сдавать ружья и патроны для борьбы с дронами в зоне СВО

Жители Бурятии могут безвозмездно сдать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов либо магазин (барабан) 12 калибра и патроны к ним. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, это оружие будет передаваться бойцам в зону СВО для борьбы с беспилотниками. В ведомстве подчеркнули, что в некоторых ситуациях гладкоствольное оружие оказывается более эффективным, чем противодронные ружья, и может сбивать вражеские дроны на дистанции до 50 метров.- На сегодняшний день уже 5 единиц оружия передано в зону СВО. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии окажут полное содействие жителям нашего региона, которые выразят желание помочь землякам, участвующим в спецоперации, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Республике Бурятия – начальник ЦЛРР Булат Доржиев.Передача оружия и патронов подразделениям Министерства обороны от граждан проводится на основании соответствующего договора и акта приема-передачи. Подробную консультацию можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы и в районных подразделениях лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, а также по телефонам: 8 (3012) 43-02-22, 37-81-24.Фото: Росгвардия Бурятии