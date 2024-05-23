Общество 23.05.2024 в 10:17

В Бурятии простятся с участником СВО

Траурный митинг пройдет в Онохое
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии простятся с участником СВО

Савельев Алексей Сергеевич родился 10 мая 1993 г. в поселке Онохой. До 9 класса учился в МБОУ Ново-Онохойская ООШ.

- В это нелёгкое время смелый и решительный парень не смог остаться в стороне, и, в сентябре прошлого года, отправился добровольцем в зону СВО в звании рядового. Умер 22 мая 2024, находясь в отпуске. Вечная память герою, - пишут в Заигравской газете «Вперёд».

У Алексея остались двоюродные сестры Валентина и Алена, а также двоюродный брат Евгений. Прощание и вынос состоятся 24.05.2024 в 13 часов по адресу: п. Онохой, ул. Трудовая, 1а. Траурный митинг пройдет в 13.30 у памятника воинам-землякам, погибшим во времена ВОВ.

Свои соболезнования приносит администрация Заиграевского района, Совет депутатов, лично глава В. А. Шальков и председатель райсовета И.М. Кириллов.

Фото: телеграмм-канал "Вперёд" Заиграево"

 

Теги
память СВО митинг герой

Все новости

В Бурятии погиб водитель «Логана»
23.05.2024 в 10:34
Один человек погиб, трое пострадали в лобовом ДТП в Бурятии
23.05.2024 в 10:28
В Бурятии простятся с участником СВО
23.05.2024 в 10:17
Мошенники в России стали обманывать военнослужащих и их родных
23.05.2024 в 10:15
Жителей Бурятии призывают сдавать ружья и патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
23.05.2024 в 10:07
В Бурятии выбрали самых лучших врачей
23.05.2024 в 09:56
Через границу Бурятии пытались провезти патроны
23.05.2024 в 09:44
В Бурятии тушат два лесных пожара в Баргузинском районе
23.05.2024 в 09:29
Бурятские спортсменки завоевали четыре медали
23.05.2024 в 09:26
С мэрии Улан-Удэ взыскали компенсацию за нападение собаки на ребенка
23.05.2024 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Жителей Бурятии призывают сдавать ружья и патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
Огнестрельное оружие зачастую оказывается эффективнее, чем противодронные ружья
23.05.2024 в 10:07
В Бурятии выбрали самых лучших врачей
Теперь им предстоит участие в финале всероссийского конкурса
23.05.2024 в 09:56
Через границу Бурятии пытались провезти патроны
За один месяц таможня пресекла два таких случая
23.05.2024 в 09:44
Бурятские спортсменки завоевали четыре медали
Девушки получили их на Первенстве России по кикбоксингу
23.05.2024 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru