В Бурятии простятся с участником СВО

Савельев Алексей Сергеевич родился 10 мая 1993 г. в поселке Онохой. До 9 класса учился в МБОУ Ново-Онохойская ООШ.

- В это нелёгкое время смелый и решительный парень не смог остаться в стороне, и, в сентябре прошлого года, отправился добровольцем в зону СВО в звании рядового. Умер 22 мая 2024, находясь в отпуске. Вечная память герою, - пишут в Заигравской газете «Вперёд».

У Алексея остались двоюродные сестры Валентина и Алена, а также двоюродный брат Евгений. Прощание и вынос состоятся 24.05.2024 в 13 часов по адресу: п. Онохой, ул. Трудовая, 1а. Траурный митинг пройдет в 13.30 у памятника воинам-землякам, погибшим во времена ВОВ.

Свои соболезнования приносит администрация Заиграевского района, Совет депутатов, лично глава В. А. Шальков и председатель райсовета И.М. Кириллов.

Фото: телеграмм-канал "Вперёд" Заиграево"