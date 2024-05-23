Жителей Улан-Удэ приглашают в юрту возле Туристского информационного центра

Экскурсоводы Бурятии приглашают взрослых и детей на выставки и мастер-классы. Они будут проводиться в юрте возле Туристского информационного центра «Байкал» в центре города.

В юрте работают следующие выставки: Всемирно известные археологические памятники Байкальского региона - Фофановский некрополь, Гуннское городище, плато Тапхар (6+); Истоки бурятской культуры (6+); Бурятский героический эпос «Гэсэр» (6+).

- На выставке вы узнаете о каменном веке Байкальского региона, древней науке и календарях из бивня мамонта, о империи хунну и хуннском городище, которому 2000 лет, о бронзовом веке Байкальского региона и истоках культуры древних народов. Вас ждет полное погружение в удивительный и увлекательный мир истории и культуры Байкальского региона, и вы узнаете много интересных фактов о его обитателях, кто жил здесь много тысяч лет назад, - говорят экскурсоводы.

Для гостей также проводятся необычные мастер-классы по изготовлению фигурок из гипса, пластика и созданию картин из нашего известного эпоса «Гэсэр» (6+).

Возрастное ограничение 6+

Адрес: Юрта Туристского информационного центра «Байкал», рядом с офисом ТИЦ по ул. Ленина, д. 50, рядом с Триумфальной аркой.

График работы: Пн-Пт: с 13.00 до 16.00, Тел. для справок: 8(924)5581509





Фото: Номер один