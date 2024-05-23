Общество 23.05.2024 в 10:38

Зеленые насаждения в Улан-Удэ спасут от засухи

Поливать их будут автоматически
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Текст: Елена Кокорина
Зеленые насаждения в Улан-Удэ спасут от засухи

В Улан-Удэ планируют к запуску систему автополива. Более 50-ти автоматических водополивов, общей протяжённостью свыше 20 км, должны быть запущены уже к 1 июня.

Перед запуском системы сотрудники «Городского лесничества» произвели пусконаладочные работы, регулировку оросителей и их проверку в работе.

- Водополивы нужны, чтобы сохранить зеленые насаждения в нашем городе. Сейчас мы наращиваем темпы, чтобы успеть запустить всю систему до начала июня. Там, где отсутствует автополив, мы поливаем насаждения с помощью специальных машин или вручную, - отметил директор МБУ «Городское лесничество» Александр Солдаткин.

Фото: скриншот видео МБУ «Городское лесничество»

 

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