Общество 23.05.2024 в 11:11

Школьница из Бурятии может отправиться в арктическую экспедицию от Росатома

Она вышла в полуфинал конкурса-проекта «Ледокол знаний- 2024»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьница из Бурятии может отправиться в арктическую экспедицию от Росатома

В России завершились отборочные онлайн-мероприятия пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В нем приняло участие более 30 тысяч школьников и студентов колледжей со всей России. Лучшие участники проекта отправятся в арктическую экспедицию на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в августе 2024 года.

- Ребята выполняли мультиформатные задания на сайте проекта, создавали креативный контент и решали аналитические задачи. По итогам всех заочных мероприятий экспертное жюри - представители атомной отрасли - отобрали 72 полуфиналиста, среди которых и школьница из Бурятии, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Юлия Каменева, ученица МАОУ «СОШ №32 г. Улан-Удэ», прошла в полуфинал в треке «Промышленность».

Полуфинал конкурса «Ледокол знаний» в ДФО пройдет во Владивостоке 29 мая. В итоге будет выбрана команда из трех человек, которая представит округ в финале проекта в июне в Павильоне «Атом» на ВДНХ.

Участники четырех команд, которые покажут лучший результат в финале, отправятся в арктическую экспедицию Росатома. В этом году по итогам открытого отбора в состав участников экспедиции войдут 12 человек.


Фото: ru.freepik.com


 

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