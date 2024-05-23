Общество 23.05.2024 в 11:56

Школьникам Бурятии показали, как работает Гусиноозёрская ГРЭС

Экскурсия поможет им определиться с будущей профессией
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьникам Бурятии показали, как работает Гусиноозёрская ГРЭС

На Гусиноозёрской ГРЭС прошла первая экскурсия для школьников в рамках программы «Открытая промышленность». Теперь такие экскурсии будут проводиться регулярно.

Главная цель таких промышленных туров - это профориентация учащихся старших классов.

Они помогут старшеклассникам определиться с будущей профессией. Возможно, после посещения крупных промпредприятий они захотят выбрать себе специальность в сфере промышленности.

- Школьники из Улан-Удэ смогли увидеть работу вагоноопрокидывающего устройства, центральной химической лаборатории, посетили Котлотурбинный цех и щит управления энергоблоком. Ребята проявили живой интерес к производственному циклу и задавали множество вопросов, - рассказывают организаторы экскурсии.

Школьники во время тура посетили Гусиноозерскую ГРЭС, энергетический техникум, Новоселенгинский музей декабристов и многое другое.

Программа «Открытая промышленность» инициирована Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли России. 


Фото: правительство Бурятии

 

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