Общество 23.05.2024 в 11:35

Сцену оперного театра Бурятии украсят гигантские одуванчики

Они станут частью детского спектакля
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Текст: Елена Кокорина
Сцену оперного театра Бурятии украсят гигантские одуванчики

31 мая, 1,2 ,4 и 5 июня на сцене Бурятского государственного театра оперы и балета пройдет спектакль для детей. Маленьких зрителей и их родителей порадуют яркой премьерой – балетом Алисы Шикиной «Дюймовочка» по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Чтобы подарить незабываемые впечатления детям сцену украсят огромными диодными одуванчиками. Как отметила бутафор театра Дарья, их сборка уже закончена. Всего их будет шесть штук.

Премьерные показы балета-сказки «Дюймовочка» пройдут в 10:30 часов 31 мая и в 13 часов 1,2,4 и 5 июня.

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Фото: скриншот видео телеграмм-канала Бурятского театра оперы и балета

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