В Бурятии более трех тысяч сельских медиков получают повышенную соцвыплату

Более 6 тысяч медицинских работников в Бурятии получают специальную социальную выплату. С начала 2024 года на эти цели перечислило 264 миллиона рублей, сообщили в отделении Социального фонда России по РБ.Как отметили в фонде, с марта 2024 года медикам, работающим в селах и райцентрах, размеры ежемесячной соцвыплаты увеличены. Соответствующее поручение ранее дал президент России.«Теперь в городах и селах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тыс. рублей для врачей и 30 тыс. рублей для среднего медперсонала. В населенных пунктах численностью от 50 до 100 тысяч человек – 29 тыс. рублей для врачей и 13 тыс. рублей для среднего персонала. В Бурятии увеличенный размер выплат получают более трех тысяч работников центральных районных больниц и сельских поликлиник», - рассказали в СФР.Социальный фонд является оператором специальной соцвыплаты для медиков. Он перечисляет средства на основании данных, поступивших от медицинских организаций. По итогам каждого месяца учреждения формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату. Наряду со сведениями о работнике в нем указана сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства от Соцфонда поступят на счета врачей и медсестр автоматически.Напомним, специальные выплаты для медиков введены в России с 1 января 2023 года. За прошлый год ОСФР по РБ произвело 70 тысяч выплат более 7 тысячам медицинских работников на общую сумму 500 млн. рублей.Фото: «Номер один»