Общество 23.05.2024 в 11:47

В Бурятии более трех тысяч сельских медиков получают повышенную соцвыплату

Её размер достигает 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии более трех тысяч сельских медиков получают повышенную соцвыплату
Более 6 тысяч медицинских работников в Бурятии получают специальную социальную выплату. С начала 2024 года на эти цели перечислило 264 миллиона рублей, сообщили в отделении Социального фонда России по РБ.

Как отметили в фонде, с марта 2024 года медикам, работающим в селах и райцентрах, размеры ежемесячной соцвыплаты увеличены. Соответствующее поручение ранее дал президент России.

«Теперь в городах и селах, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тыс. рублей для врачей и 30 тыс. рублей для среднего медперсонала. В населенных пунктах численностью от 50 до 100 тысяч человек – 29 тыс. рублей для врачей и 13 тыс. рублей для среднего персонала. В Бурятии увеличенный размер выплат получают более трех тысяч работников центральных районных больниц и сельских поликлиник», - рассказали в СФР.

Социальный фонд является оператором специальной соцвыплаты для медиков. Он перечисляет средства на основании данных, поступивших от медицинских организаций. По итогам каждого месяца учреждения формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату. Наряду со сведениями о работнике в нем указана сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства от Соцфонда поступят на счета врачей и медсестр автоматически.

Напомним, специальные выплаты для медиков введены в России с 1 января 2023 года. За прошлый год ОСФР по РБ произвело 70 тысяч выплат более 7 тысячам медицинских работников на общую сумму 500 млн. рублей.

Фото: «Номер один»
Теги
врачи выплаты

Все новости

В мэрии Улан-Удэ обсудили подготовку к будущему отопительному сезону
23.05.2024 в 12:06
Школьникам Бурятии показали, как работает Гусиноозёрская ГРЭС
23.05.2024 в 11:56
Студенты БГСХА ведут посев сразу в пяти районах Бурятии
23.05.2024 в 11:47
В Бурятии более трех тысяч сельских медиков получают повышенную соцвыплату
23.05.2024 в 11:47
Сцену оперного театра Бурятии украсят гигантские одуванчики
23.05.2024 в 11:35
Школьница из Бурятии может отправиться в арктическую экспедицию от Росатома
23.05.2024 в 11:11
Житель Бурятии превратил знакомого в инвалида
23.05.2024 в 10:49
Зеленые насаждения в Улан-Удэ спасут от засухи
23.05.2024 в 10:38
Жителей Улан-Удэ приглашают в юрту возле Туристского информационного центра
23.05.2024 в 10:37
В Бурятии погиб водитель «Логана»
23.05.2024 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В мэрии Улан-Удэ обсудили подготовку к будущему отопительному сезону
На тепло- и электросетях города запланирован большой объем ремонтных работ
23.05.2024 в 12:06
Школьникам Бурятии показали, как работает Гусиноозёрская ГРЭС
Экскурсия поможет им определиться с будущей профессией
23.05.2024 в 11:56
Студенты БГСХА ведут посев сразу в пяти районах Бурятии
Они учатся основам важнейших весенних работ - боронованию, внесению удобрений, посеву культур
23.05.2024 в 11:47
Сцену оперного театра Бурятии украсят гигантские одуванчики
Они станут частью детского спектакля
23.05.2024 в 11:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru