Общество 23.05.2024 в 11:47

Студенты БГСХА ведут посев сразу в пяти районах Бурятии

Они учатся основам важнейших весенних работ - боронованию, внесению удобрений, посеву культур
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты БГСХА ведут посев сразу в пяти районах Бурятии

С началом посевной кампании студенты агрономического факультета Бурятской сельхозакадемии трудятся на полях Бурятии. Будущие агрономы проходят практику в хозяйствах республики. Практика им оплачивается в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Сегодня фермерские хозяйства заинтересованы в привлечении студентов на практику по этой программе, участие в ней позволяет компенсировать оплату труда студентов-практикантов за счет предоставляемых субсидий. И у студентов мотивация состоит не только в получении профессиональных навыков, но и в получении заработной платы за свой труд, - отмечает декан агрономического факультета Арсалан Манханов.

Студенты направлений «Агрономия» и «Агрохимия и агропочвоведение» проходят практику в таких хозяйствах, как СПК «Ульдурга», АПО «Кяхтинское», СПК «Газар», «ИП Ринчинов А.Б.», ООО «Гарантия-2».


В весеннюю пору у будущих специалистов данной специальности всегда много работы. Студенты учатся основам важнейших весенних работ — боронованию, внесению удобрений, посеву культур и другим актуальным агротехнологическим процессам.

Отметим, студенты факультета привлекаются не только на период посевной, но и в летний период, и в сезон уборочных работ. Так они получают бесценный опыт, помогают аграриям республики и вносят большой вклад в будущий урожай.


Фото: БГСХА

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