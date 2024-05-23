В мэрии Улан-Удэ обсудили подготовку к будущему отопительному сезону

Ход подготовки к предстоящей зиме обсудили на совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.– Наша первоочередная задача – обеспечить всех наших горожан, социальные объекты, жилые дома бесперебойным теплоснабжением. Поэтому мы должны своевременно подготовить жилищно-коммунальный комплекс к новому отопительному сезону. Работы должны вестись по разработанным дорожным картам, в которых обозначены конкретные сроки ремонта объекта, устранения нарушений и так далее. Задержек с началом предстоящего отопительного сезона быть не должно, – поручил Игорь Шутенков.В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов в Улан-Удэ прошел первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей для выявления изношенных участков. Всего в этом году ТГК-14 планирует капитально отремонтировать 25 участков теплосетей общей протяженностью 7 километров. Также отремонтируют и заменят основное и вспомогательное оборудование на котельных Юго-Западная, в мкрн Заречный и Загорск.– Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу «ЖКС №10» в план ремонтной компании включены мероприятия по замене водоподогревателей на двух тепловых пунктах, по ремонту котельной в мкрн Сосновый Бор и на станции Дивизионная. Напомню, что этой зимой рост числа технологических нарушений был обусловлен неудовлетворительным техническим состоянием комплекса теплоснабжения этого филиала, – отметил и.о. председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.Специалистами ПАО «Россети Сибирь» запланирован ремонт свыше 32 км участков кабельных линий, замена 208 высоковольтных опор, ремонт оборудования на подстанциях, установка 7 дополнительных подстанций.Также идут работы по реконструкции всех инженерных сетей в центре города в рамках комплексного развития территории.Отдельное внимание в ходе совещания уделили итогам прошлого отопительного сезона.– Прошедший отопительный сезон был начат своевременно, проходил без каких-либо существенных сбоев, несмотря на сильные морозы. Сезон прошел в штатном режиме, в том числе благодаря слаженной работе. Большую роль сыграло то, что мы провели масштабную реконструкцию теплосетей, что позволило избежать многих аварий. Самый главный показатель – это количество жалоб горожан на холод в квартирах, их было намного меньше, – отметил мэр.В 2023 году количество обращений горожан снизилось на 47% благодаря ремонту теплосетей и внедрению «системы контроля» на 27 объектах теплоснабжения. Это позволило вовремя узнавать о проблемах, которые возникали на объектах теплоснабжения, и оперативно их решать.Фото: мэрия Улан-Удэ