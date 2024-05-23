Доход неработающих пенсионеров в России увеличат до прожиточного минимума, сообщил Социальный фонд России.

- Если размер материального обеспечения меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, то устанавливается федеральная или региональная доплата, - говорят в фонде.

Итак, в Бурятии региональный прожиточный минимум пенсионера на 2024 год установлен в размере 14486 рублей.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по стране в 2024 году– 13290 рублей

Федеральная социальная доплата назначается Соцфондом, когда региональный прожиточный минимум пенсионера меньше прожиточного минимума пенсионера в целом по России.

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона, если региональный прожиточный минимум пенсионера выше, чем в среднем по стране.

Доплату назначают беззаявительно и перечисляют вместе с пенсией.

Более подробно можно уточнить в Социальном фонде Бурятии по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.





Фото: Социальный фонд Бурятии