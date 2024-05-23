Общество 23.05.2024 в 12:40

Участнику СВО Николаю Токареву открыли мемориальную доску в Джидинском районе

Ее установили на доме, где родился и вырос Герой
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Участнику СВО Николаю Токареву открыли мемориальную доску в Джидинском районе

Памятную доску с портретом Героя специальной военной операции Николая Николаевича Токарева установили на доме, где родился и вырос Николай, сообщил филиал «Фонд защитников Отечества» в Бурятии.

Николай родился 24 октября 1990 году в с. Булык Джидинского района в многодетной семье Николая Александровича и Светланы Яковлевны. В 2008 г. он окончил Булыкскую школу и поступил в БГСХА по специальности ветеринария.

Николай проходил срочную службу в г. Владивосток в отдельной бригаде морской пехоты. А в 2013 году заключил контракт в 11-й отдельной ДШБ. В этом же году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России в Индии «Индра - 2013».

В октябре 2020 года Николай заключил контракт в 37-ой бригаде. Был командиром отделения вожатых служебных собак. Позже был зачислен пулемётчиком отделения охраны взвода обеспечения комендантской роты.

С 24 февраля 2022 Николай участвовал в специальной военной операции. Погиб 1 июня 2022 года под городом Изюм в Харьковской области. Награжден орденом Мужества посмертно.

Возле дома, где проживал Николай, была торжественно открыта мемориальная доска. Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям Николая - Николаю Александровичу и Светлане Яковлевне.


Выразить дань памяти и уважения подвигу военнослужащего пришли представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги и учащиеся, одноклассники, друзья, односельчане Николая, а также семьи других погибших защитников.

Все собравшиеся почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

- Выражаем от нашей семьи огромную благодарность социальному координатору Наталье Бриковой за моральную поддержку нашей семьи, - говорит Светлана Яковлевна, мама погибшего Героя.


Фото: филиал «Фонд защитников Отечества» в Бурятии

Все новости

В России к 2030 году появятся электронные суды
23.05.2024 в 13:39
Тысячи квадратных метров в Улан-Удэ украсят цветами
23.05.2024 в 13:27
В Госдуме предложили тратить маткапитал на путевки в детские лагеря
23.05.2024 в 13:20
В Улан-Удэ столкнулись малолитражка с мопедом
23.05.2024 в 13:04
В Улан-Удэ осудили подростка, состоящего на службе у мошенников
23.05.2024 в 12:59
Участнику СВО Николаю Токареву открыли мемориальную доску в Джидинском районе
23.05.2024 в 12:40
Доход неработающих пенсионеров в России увеличат до прожиточного минимума
23.05.2024 в 12:21
В мэрии Улан-Удэ обсудили подготовку к будущему отопительному сезону
23.05.2024 в 12:06
Школьникам Бурятии показали, как работает Гусиноозёрская ГРЭС
23.05.2024 в 11:56
Студенты БГСХА ведут посев сразу в пяти районах Бурятии
23.05.2024 в 11:47
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Тысячи квадратных метров в Улан-Удэ украсят цветами
Цветочные посадки уже стартовали
23.05.2024 в 13:27
Доход неработающих пенсионеров в России увеличат до прожиточного минимума
Если пенсия меньше прожиточного минимума, то пенсионер получит федеральную или региональную доплату
23.05.2024 в 12:21
В мэрии Улан-Удэ обсудили подготовку к будущему отопительному сезону
На тепло- и электросетях города запланирован большой объем ремонтных работ
23.05.2024 в 12:06
Школьникам Бурятии показали, как работает Гусиноозёрская ГРЭС
Экскурсия поможет им определиться с будущей профессией
23.05.2024 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru