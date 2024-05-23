Участнику СВО Николаю Токареву открыли мемориальную доску в Джидинском районе

Памятную доску с портретом Героя специальной военной операции Николая Николаевича Токарева установили на доме, где родился и вырос Николай, сообщил филиал «Фонд защитников Отечества» в Бурятии.

Николай родился 24 октября 1990 году в с. Булык Джидинского района в многодетной семье Николая Александровича и Светланы Яковлевны. В 2008 г. он окончил Булыкскую школу и поступил в БГСХА по специальности ветеринария.

Николай проходил срочную службу в г. Владивосток в отдельной бригаде морской пехоты. А в 2013 году заключил контракт в 11-й отдельной ДШБ. В этом же году принимал участие в военных учениях сухопутных сил России в Индии «Индра - 2013».

В октябре 2020 года Николай заключил контракт в 37-ой бригаде. Был командиром отделения вожатых служебных собак. Позже был зачислен пулемётчиком отделения охраны взвода обеспечения комендантской роты.

С 24 февраля 2022 Николай участвовал в специальной военной операции. Погиб 1 июня 2022 года под городом Изюм в Харьковской области. Награжден орденом Мужества посмертно.

Возле дома, где проживал Николай, была торжественно открыта мемориальная доска. Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям Николая - Николаю Александровичу и Светлане Яковлевне.





Выразить дань памяти и уважения подвигу военнослужащего пришли представители местной власти и общественных объединений, участники боевых действий, педагоги и учащиеся, одноклассники, друзья, односельчане Николая, а также семьи других погибших защитников.

Все собравшиеся почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

- Выражаем от нашей семьи огромную благодарность социальному координатору Наталье Бриковой за моральную поддержку нашей семьи, - говорит Светлана Яковлевна, мама погибшего Героя.





Фото: филиал «Фонд защитников Отечества» в Бурятии