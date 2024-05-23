Общество 23.05.2024 в 13:27

Тысячи квадратных метров в Улан-Удэ украсят цветами

Цветочные посадки уже стартовали
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Текст: Елена Кокорина
Тысячи квадратных метров в Улан-Удэ украсят цветами

Этим летом в Улан-Удэ высадят цветы на площади более 8 тысяч квадратных метров. Посадки цветов уже начались и первой украсили главную площадь Улан-Удэ.

- Создавать настроение горожанам будут яркие петунья, ирис, лилейник гибридный и луговик дернистый. Эти виды растений красивы, к тому же хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

Посадки цветов на городских территориях будут вестись до начала июля. Ухаживать за ними будут ежедневно сотрудники «Городского лесничества». Также этим летом в городе планируют высадить газонные травы на площади 10 тысяч квадратных метров.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ

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