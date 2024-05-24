Общество 24.05.2024 в 06:00
Жительница Бурятии засудила Саяна Галсандоржиева
Суд обязал инвестблогера вернуть женщине 1,7 млн рублей
Текст: Станислав Сергеев
В последнее время у разнообразных блогеров, торгующих в Сети «успешным успехом», началась черная полоса. Кого-то судят, кто-то бежит из страны. Главный герой нашего материала – известный в республике человек, в определенных кругах он представляется как «инвестор, предприниматель, сооснователь инвестклуба VS Finance». Многие улан-удэнцы помнят его как зажигательного телеведущего, шоумена. Это Саян Галсандоржиев, и в последнее время это имя теряет былую популярность.
Сказки про недвижимость
Пару лет назад в одном из малоизвестных изданий появилась статья от имени Саяна Галсандоржиева, в которой он выступал как эксперт и рассказывал про инвестиции в жилую недвижимость.
«Вкладываться в осязаемые объекты многим психологически проще, нежели выбирать для инвестиций тот же фондовый рынок. Однако после введения санкций, которые привели к ошеломительному росту цен на строительные материалы, а также к высокому проценту по ипотеке, для многих встал вопрос — стоит ли вкладываться в недвижимость или лучше поискать другой способ заставить свой капитал работать? Здесь нужно учитывать, что инвестировать в жилую недвижимость можно разными способами. Именно от выбранного способа, а также от наличия свободного капитала зависит — выбирать ее для инвестиций или нет», - писал блогер.
В итоге своих рассуждений он пришел к выводу, что «покупать недвижимость с целью инвестиций стоит, но только в двух случаях: в правильно подобранном месте или с целью долгосрочных инвестиций (с учетом, что имеется наличная сумма для покупки). Оба способа требуют внушительных денежных средств, но в нынешних ситуациях это лучшие варианты».
К чему же эти рассуждения от человека, которого трудно назвать настоящим экспертом в этой области? Позже на поверхность всплывет весьма мутная история с квартирами в Сочи. Как писали примерно месяц назад телеграм-каналы, Саян «предлагал вложиться в «пулы недвижимости», это когда покупаешь недвижимость на стадии строительства, а после сдачи дома продаешь в несколько раз дороже». Но в итоге для тех, кто доверил господину Галсандоржиеву свои кровные, все закончилось не очень хорошо.
На днях Верховный суд Бурятии опубликовал решение апелляционной инстанции по делу Эльвиры (имя изменено) против инвестблогера, которое закончилось не в пользу последнего.
Попалась на удочку
Эльвира просила суд взыскать с господина Галсандоржиева неосновательное обогащение – около 905 тыс. рублей, проценты за пользование чужими деньгами – около 170 тыс. рублей, сумму основного долга примерно 550 тыс. рублей и проценты по договору займа – около 410 тыс. рублей.
Объясняя суду, в чем причина столь обширного списка финансовых требований, женщина рассказала, что между ней и инвестблогером существовала устная договоренность об инвестировании денежных средств в строящийся дом в Сочи. Саян обещал Эльвире, что потом это инвестиционное жилье можно продать подороже и хорошо на этом заработать.
В итоге она перевела бизнесмену 12 тыс. долларов. На тот момент курс доллара был 75,78 рубля, и за минусом комиссии вышло около 905 тыс. рублей.
«Денежные средства, согласно договоренности, были переданы на шесть месяцев, - приводит суд позицию жертвы. - Денежные средства не возвращены, обещанный объект недвижимости не реализован. Поскольку денежные средства ответчиком истцу до настоящего времени не возвращены, считает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 169 544 рубля».
Но это не все. Помимо перевода за квартиру, женщина рассказала еще и о некоем займе, который она перевела Саяну Галсандоржиеву. Были два перевода: на 100 тысяч и на 900 тысяч. Итого – миллион. Но договор займа на эту сумму блогер не подписывал, а значит именно по этой части долга у суда возникли вопросы. Тем не менее Эльвира уверяла, что Саян должен ей сумму оставшегося долга (видимо, часть он погасил) - 550 145 рублей и проценты по договору займа в размере 409 354 рубля.
А проценты?
Что любопытно, сам господин Галсандоржиев в суде особо не сопротивлялся. Его представитель оспаривал лишь тот самый заем на миллион, о котором рассказала Эльвира. В том числе сумму процентов по этому займу: его представитель уверял, что они должны быть гораздо меньше.
Суд первой инстанции услышал эти доводы и пришел к выводу, что доказательств наличия между Эльвирой и Саяном заемных отношений нет. А значит и процент, который насчитала женщина инвестблогеру, не может быть учтен.
В итоге Октябрьский районный суд Улан-Удэ решил взыскать с блогера лишь чуть больше миллиона рублей с учетом уже выплаченных господином Галсандоржиевым обязательств.
Однако Эльвира оказалась не из робких и отправилась в Верховный суд Бурятии оспаривать это решение. Она требовала удовлетворить все ее требования, включая проценты по займу.
«Представленные суду письменные доказательства свидетельствуют о заключении договора займа и условиях его возврата, более того, представителем ответчика указывалось, что имеется задолженность в размере 110 000 рублей, однако судом оценка этому обстоятельству не дана», - излагает суд ее позицию.
Сам Галсандоржиев на разбирательство не явился. В итоге Верховный суд в его отсутствие решил изменить решение Октябрьского суда, добавив к нему долг по тому самому займу плюс проценты по нему. Итого общая сумма, которую вернет блогер Эльвире – около 1,7 млн рублей.
Таким образом, на первый взгляд кажется, Эльвира победила. Но значит ли это, что ей вернутся ее деньги? Ведь, по данным «Номер один», из более чем десятка компаний, которыми владел или руководил господин Галсандоржиев, немалая часть уже ликвидирована, к остальным он просто перестал иметь какое-либо юридическое отношение. Сегодня он числится соучредителем с долей 45% лишь фирмы ООО «ВСФ», уставный капитал которой 38 444 рубля. А у нас весьма распространена практика, когда оказывается, что с человека попросту юридически нечего взять. И даже люди, считавшиеся олигархами, на бумаге оказывались нищими.
Не в первый раз
Впрочем, это далеко не единственный скандал с недвижимостью, в котором засветилась фамилия Галсандоржиева. Так, несколько лет назад он вместе с Ларисой Иринцеевой и Чимитом Гармаевым угодил в историю с розыгрышем квартиры в ныне запрещенной социальной сети Инстаграм*. Конкурс должен был состояться под конец 2020 года, победителю предложено в качестве выигрыша выбрать квартиру или денежную сумму. Однако розыгрыш прошел явно не так, как ожидали его участники, и закончился скандалом.
Спустя время появилось видео, в котором блогеры Иринцеева, Жамьянов и Галсандоржиев попытались объяснить, почему получилось так, как получилось, и поделились тем, что в какой-то мере тоже чувствуют себя обманутыми. Кроме того, страница «Доброгива 03» была полностью зачищена. Выигравший же квартиру парень удалился из соцсетей.
Позже стало известно, что улан-удэнские блогеры передали 1,3 млн рублей на лечение двухмесячной девочки Адисы с тяжелым диагнозом. На своей странице в соцсети блогер Чимит Жамьянов опубликовал видео, где он совместно с другими участниками конкурса «Доброгив 03» навестил семью девочки и передал им деньги.
Для многих пользователей соцсетей заявление блогеров стало неожиданным и вызвало бурю обсуждений. Некоторые хвалили их поступок, другие искали в нем подвох.
– Лариса молодец! Достойный поступок. Вот только какую квартиру они хотели купить на 1,3 млн рублей? – задавался вопросом пользователь Сети.
– Странная благотворительность за счет будущего победителя. Если хотели помочь, отдайте свои, а победитель уж сам бы решил, что делать с выигрышем, – комментирует другой пользователь.
– Выкрутились, ну и ладно. Главное, что итог хороший. Меня только один вопрос мучает, где тот таинственный первый победитель, который как ни в чем не бывало запросто отдал свой приз в 1,3 млн рублей, благодаря чему теперь денежные средства перейдут Адисе. А был ли мальчик? – задает вопрос еще один комментатор.
Вопросы, безусловно, интересные, но ответов на них до сих пор нет. Непонятно и то, как долго люди будут вестись на откровенные разводы. Ведь легкие деньги сегодня могут появиться только у тех, кто обещает их другим.
*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
Фото: russianstock.ru
Сказки про недвижимость
Пару лет назад в одном из малоизвестных изданий появилась статья от имени Саяна Галсандоржиева, в которой он выступал как эксперт и рассказывал про инвестиции в жилую недвижимость.
«Вкладываться в осязаемые объекты многим психологически проще, нежели выбирать для инвестиций тот же фондовый рынок. Однако после введения санкций, которые привели к ошеломительному росту цен на строительные материалы, а также к высокому проценту по ипотеке, для многих встал вопрос — стоит ли вкладываться в недвижимость или лучше поискать другой способ заставить свой капитал работать? Здесь нужно учитывать, что инвестировать в жилую недвижимость можно разными способами. Именно от выбранного способа, а также от наличия свободного капитала зависит — выбирать ее для инвестиций или нет», - писал блогер.
В итоге своих рассуждений он пришел к выводу, что «покупать недвижимость с целью инвестиций стоит, но только в двух случаях: в правильно подобранном месте или с целью долгосрочных инвестиций (с учетом, что имеется наличная сумма для покупки). Оба способа требуют внушительных денежных средств, но в нынешних ситуациях это лучшие варианты».
К чему же эти рассуждения от человека, которого трудно назвать настоящим экспертом в этой области? Позже на поверхность всплывет весьма мутная история с квартирами в Сочи. Как писали примерно месяц назад телеграм-каналы, Саян «предлагал вложиться в «пулы недвижимости», это когда покупаешь недвижимость на стадии строительства, а после сдачи дома продаешь в несколько раз дороже». Но в итоге для тех, кто доверил господину Галсандоржиеву свои кровные, все закончилось не очень хорошо.
На днях Верховный суд Бурятии опубликовал решение апелляционной инстанции по делу Эльвиры (имя изменено) против инвестблогера, которое закончилось не в пользу последнего.
Попалась на удочку
Эльвира просила суд взыскать с господина Галсандоржиева неосновательное обогащение – около 905 тыс. рублей, проценты за пользование чужими деньгами – около 170 тыс. рублей, сумму основного долга примерно 550 тыс. рублей и проценты по договору займа – около 410 тыс. рублей.
Объясняя суду, в чем причина столь обширного списка финансовых требований, женщина рассказала, что между ней и инвестблогером существовала устная договоренность об инвестировании денежных средств в строящийся дом в Сочи. Саян обещал Эльвире, что потом это инвестиционное жилье можно продать подороже и хорошо на этом заработать.
В итоге она перевела бизнесмену 12 тыс. долларов. На тот момент курс доллара был 75,78 рубля, и за минусом комиссии вышло около 905 тыс. рублей.
«Денежные средства, согласно договоренности, были переданы на шесть месяцев, - приводит суд позицию жертвы. - Денежные средства не возвращены, обещанный объект недвижимости не реализован. Поскольку денежные средства ответчиком истцу до настоящего времени не возвращены, считает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 169 544 рубля».
Но это не все. Помимо перевода за квартиру, женщина рассказала еще и о некоем займе, который она перевела Саяну Галсандоржиеву. Были два перевода: на 100 тысяч и на 900 тысяч. Итого – миллион. Но договор займа на эту сумму блогер не подписывал, а значит именно по этой части долга у суда возникли вопросы. Тем не менее Эльвира уверяла, что Саян должен ей сумму оставшегося долга (видимо, часть он погасил) - 550 145 рублей и проценты по договору займа в размере 409 354 рубля.
А проценты?
Что любопытно, сам господин Галсандоржиев в суде особо не сопротивлялся. Его представитель оспаривал лишь тот самый заем на миллион, о котором рассказала Эльвира. В том числе сумму процентов по этому займу: его представитель уверял, что они должны быть гораздо меньше.
Суд первой инстанции услышал эти доводы и пришел к выводу, что доказательств наличия между Эльвирой и Саяном заемных отношений нет. А значит и процент, который насчитала женщина инвестблогеру, не может быть учтен.
В итоге Октябрьский районный суд Улан-Удэ решил взыскать с блогера лишь чуть больше миллиона рублей с учетом уже выплаченных господином Галсандоржиевым обязательств.
Однако Эльвира оказалась не из робких и отправилась в Верховный суд Бурятии оспаривать это решение. Она требовала удовлетворить все ее требования, включая проценты по займу.
«Представленные суду письменные доказательства свидетельствуют о заключении договора займа и условиях его возврата, более того, представителем ответчика указывалось, что имеется задолженность в размере 110 000 рублей, однако судом оценка этому обстоятельству не дана», - излагает суд ее позицию.
Сам Галсандоржиев на разбирательство не явился. В итоге Верховный суд в его отсутствие решил изменить решение Октябрьского суда, добавив к нему долг по тому самому займу плюс проценты по нему. Итого общая сумма, которую вернет блогер Эльвире – около 1,7 млн рублей.
Таким образом, на первый взгляд кажется, Эльвира победила. Но значит ли это, что ей вернутся ее деньги? Ведь, по данным «Номер один», из более чем десятка компаний, которыми владел или руководил господин Галсандоржиев, немалая часть уже ликвидирована, к остальным он просто перестал иметь какое-либо юридическое отношение. Сегодня он числится соучредителем с долей 45% лишь фирмы ООО «ВСФ», уставный капитал которой 38 444 рубля. А у нас весьма распространена практика, когда оказывается, что с человека попросту юридически нечего взять. И даже люди, считавшиеся олигархами, на бумаге оказывались нищими.
Не в первый раз
Впрочем, это далеко не единственный скандал с недвижимостью, в котором засветилась фамилия Галсандоржиева. Так, несколько лет назад он вместе с Ларисой Иринцеевой и Чимитом Гармаевым угодил в историю с розыгрышем квартиры в ныне запрещенной социальной сети Инстаграм*. Конкурс должен был состояться под конец 2020 года, победителю предложено в качестве выигрыша выбрать квартиру или денежную сумму. Однако розыгрыш прошел явно не так, как ожидали его участники, и закончился скандалом.
Спустя время появилось видео, в котором блогеры Иринцеева, Жамьянов и Галсандоржиев попытались объяснить, почему получилось так, как получилось, и поделились тем, что в какой-то мере тоже чувствуют себя обманутыми. Кроме того, страница «Доброгива 03» была полностью зачищена. Выигравший же квартиру парень удалился из соцсетей.
Позже стало известно, что улан-удэнские блогеры передали 1,3 млн рублей на лечение двухмесячной девочки Адисы с тяжелым диагнозом. На своей странице в соцсети блогер Чимит Жамьянов опубликовал видео, где он совместно с другими участниками конкурса «Доброгив 03» навестил семью девочки и передал им деньги.
Для многих пользователей соцсетей заявление блогеров стало неожиданным и вызвало бурю обсуждений. Некоторые хвалили их поступок, другие искали в нем подвох.
– Лариса молодец! Достойный поступок. Вот только какую квартиру они хотели купить на 1,3 млн рублей? – задавался вопросом пользователь Сети.
– Странная благотворительность за счет будущего победителя. Если хотели помочь, отдайте свои, а победитель уж сам бы решил, что делать с выигрышем, – комментирует другой пользователь.
– Выкрутились, ну и ладно. Главное, что итог хороший. Меня только один вопрос мучает, где тот таинственный первый победитель, который как ни в чем не бывало запросто отдал свой приз в 1,3 млн рублей, благодаря чему теперь денежные средства перейдут Адисе. А был ли мальчик? – задает вопрос еще один комментатор.
Вопросы, безусловно, интересные, но ответов на них до сих пор нет. Непонятно и то, как долго люди будут вестись на откровенные разводы. Ведь легкие деньги сегодня могут появиться только у тех, кто обещает их другим.
*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
Фото: russianstock.ru