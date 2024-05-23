Сотрудники Тункинского нацпарка убрали мусор на курорте «Хонгор Уула»

В национальном парке «Тункинский» продолжаются экологические десанты по уборке минеральных источников и мест отдыха. Специалисты отдела науки и экопросвещения провели очередную уборку в бальнеологической курортной местности Хонгор Уула.

Туда ежегодно приезжают туристы со всей Бурятии. Курорт расположен в в предгорной части Гурби-Дабанского хребта, окаймляющего с юга Тункинскую долину. Всего здесь насчитывается более 10 выходов уникальных минеральных вод: желудочный, сердечный, кишечный, общеукрепляющий, глазной, почечный, печеночный, легочный, женский, нервный и мужской.

- Мусора в этом году меньше, чем в прошлом. Всего было собрано порядка 15 мешков мусора. Как всегда представлен «стандартный набор» - тетрапак, стеклянные бутылки, целлофановые пакеты, пачки сигарет, окурки и много использованных влажных салфеток, - рассказали в нацпарке.

Влажные салфетки, по словам экспертов, наносят наибольший вред для окружающей среды. Обычная бумага прекрасно разлагается через 6-12 месяцев, а влажные салфетки - нет, потому что они сделаны из пластиковых волокон и целлюлозы — одноразового пластика. Этот пластик является неразлагающимся мусором, который вредит птицам, животным, растениям и природе в целом.

- Мы просим всех гостей и жителей Тункинской долины относиться сознательнее и бережнее к природе - не бросать окурки, спички и другие предметы, которые могут стать источниками тления и огня, не оставлять в лесу мусор, не расписывать скалы и не вешать на ветки деревьев ленточки, - призвали сотрудники нацпарка гостей и жителей Бурятии.

О возгораниях в лесу можно сообщить по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112) или по следующим номерам: Радиорубка – 8 951 628 72 27; ЕДДС МО «Тункинский район» - 8(30147) 41751.





Фото: Тункинский нацпарк