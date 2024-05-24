Хищники в Бурятии перестали бояться людей

Медвежья тема в этом году звучит громко, отметили в телеграмм-канале «Заповедного Подлеморья». Хищников много, и они не стесняются приближаться к людям, благодаря чему становятся героями вирусных видео.

Новые кадры видео с медведем прислали из Фролихинского заказника в Северобайкальском районе.

- Косолапый рыщет по берегу, вынюхивает съестное, замечает автора видео и гордо удаляется вдаль. Еще раз напоминаем всем о соблюдении правил безопасности при встрече с этими опасными животными, - пишут в телеграмм-канале.

Фото: скриншот видео ФГБУ «Заповедного Подлеморья»