Общество 24.05.2024 в 09:43

Хищники в Бурятии перестали бояться людей

Медведя накануне заметили в одном из местных заказников
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Текст: Елена Кокорина
Хищники в Бурятии перестали бояться людей

Медвежья тема в этом году звучит громко, отметили в телеграмм-канале «Заповедного Подлеморья». Хищников много, и они не стесняются приближаться к людям, благодаря чему становятся героями вирусных видео.

Новые кадры видео с медведем прислали из Фролихинского заказника в Северобайкальском районе.

- Косолапый рыщет по берегу, вынюхивает съестное, замечает автора видео и гордо удаляется вдаль. Еще раз напоминаем всем о соблюдении правил безопасности при встрече с этими опасными животными, - пишут в телеграмм-канале.

Фото: скриншот видео ФГБУ «Заповедного Подлеморья»

 

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медведь хищник природа животные

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