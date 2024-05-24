Общество 24.05.2024 в 09:43
Хищники в Бурятии перестали бояться людей
Медведя накануне заметили в одном из местных заказников
Текст: Елена Кокорина
Медвежья тема в этом году звучит громко, отметили в телеграмм-канале «Заповедного Подлеморья». Хищников много, и они не стесняются приближаться к людям, благодаря чему становятся героями вирусных видео.
Новые кадры видео с медведем прислали из Фролихинского заказника в Северобайкальском районе.
- Косолапый рыщет по берегу, вынюхивает съестное, замечает автора видео и гордо удаляется вдаль. Еще раз напоминаем всем о соблюдении правил безопасности при встрече с этими опасными животными, - пишут в телеграмм-канале.
Фото: скриншот видео ФГБУ «Заповедного Подлеморья»