Общество 24.05.2024 в 10:03

В Бурятии объявили о запрете алкоголя

Его действие продлится всего лишь один день
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии объявили о запрете алкоголя

Завтра, 25 мая, в Улан-Удэ запретят розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение будет действовать всего один день в связи с проведением «Последнего звонка» в школах.

По закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00 часов, сообщили в мэрии города. Запрет распространится и на некоторые другие праздники, в частности, на проведение Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

- Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч, - предупредили в ведомстве.

Фото: loon.site

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алкоголь запрет последний звонок дети

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