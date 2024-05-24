В Бурятии объявили о запрете алкоголя

Завтра, 25 мая, в Улан-Удэ запретят розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение будет действовать всего один день в связи с проведением «Последнего звонка» в школах.

По закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00 часов, сообщили в мэрии города. Запрет распространится и на некоторые другие праздники, в частности, на проведение Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

- Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч, - предупредили в ведомстве.

Фото: loon.site