Общество 24.05.2024 в 10:19

Самокатчиков в Улан-Удэ начнут обучать правильной езде

Занятия пройдут в центре города
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Текст: Елена Кокорина
Самокатчиков в Улан-Удэ начнут обучать правильной езде

В Улан-Удэ принято решение обучать местных жителей правильной езде на электросамокатах. Особо отличившиеся получат право на одну бесплатную поездку.

Первое занятие состоится уже завтра, 25 мая, с 11 до 16 часов на площади Советов. Для участия в «Школе вождения» приглашаются все желающие, достигшие 18 лет.

- «Школа вождения» - это уникальное мероприятие, где любой желающий бесплатно, и, главное с тренером, может освоить правила и технику вождения на электросамокате. Курс соответствует федеральным Правилам дорожного движения и направлен на повышение культуры вождения у пользователей, - говорит председатель Комитета по транспорту Администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.

В ведомстве добавили, что всего в этом году будет проведено 12 подобных «Школ вождения», которые пройдут в разных частях города. Тому, кто после обучения безошибочно пройдет онлайн-тест, подарят промокод на бесплатную поездку.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один

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