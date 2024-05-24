Самокатчиков в Улан-Удэ начнут обучать правильной езде

В Улан-Удэ принято решение обучать местных жителей правильной езде на электросамокатах. Особо отличившиеся получат право на одну бесплатную поездку.

Первое занятие состоится уже завтра, 25 мая, с 11 до 16 часов на площади Советов. Для участия в «Школе вождения» приглашаются все желающие, достигшие 18 лет.

- «Школа вождения» - это уникальное мероприятие, где любой желающий бесплатно, и, главное с тренером, может освоить правила и технику вождения на электросамокате. Курс соответствует федеральным Правилам дорожного движения и направлен на повышение культуры вождения у пользователей, - говорит председатель Комитета по транспорту Администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев.

В ведомстве добавили, что всего в этом году будет проведено 12 подобных «Школ вождения», которые пройдут в разных частях города. Тому, кто после обучения безошибочно пройдет онлайн-тест, подарят промокод на бесплатную поездку.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один