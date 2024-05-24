Общество 24.05.2024 в 10:37

В День защиты детей в парке им. С.Н. Орешкова пройдет Фестиваль мыльных пузырей

Участников ждут гонки на роликах, самокатах, игры, мастер-классы, запуск воздушных змеев
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Текст: Служба информации "Номер один"
В День защиты детей в парке им. С.Н. Орешкова пройдет Фестиваль мыльных пузырей

Как сообщила дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, 1 июня в 13:00 в парке им. С. Н. Орешкова пройдет Фестиваль мыльных пузырей (возрастное ограничение 0+). Участниками могут стать как взрослые, так и дети.

Одновременно в парке начнут работу несколько площадок для детей и взрослых: гонки на самокатах, гонки на роликах, уличный баскетбол, чеканка футбольного мяча, конкурс рисунков на асфальте, станции с дворовыми играми, пленэр, шахматный марафон, мастер-классы, запуск воздушных змеев, ГТО, конкурс красоты колясок.

Участников фестиваля ждет море веселья, сладостей и призов. А главное - отличное настроение в первый день лета.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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