Общество 24.05.2024 в 10:37
В День защиты детей в парке им. С.Н. Орешкова пройдет Фестиваль мыльных пузырей
Участников ждут гонки на роликах, самокатах, игры, мастер-классы, запуск воздушных змеев
Как сообщила дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ, 1 июня в 13:00 в парке им. С. Н. Орешкова пройдет Фестиваль мыльных пузырей (возрастное ограничение 0+). Участниками могут стать как взрослые, так и дети.
Одновременно в парке начнут работу несколько площадок для детей и взрослых: гонки на самокатах, гонки на роликах, уличный баскетбол, чеканка футбольного мяча, конкурс рисунков на асфальте, станции с дворовыми играми, пленэр, шахматный марафон, мастер-классы, запуск воздушных змеев, ГТО, конкурс красоты колясок.
Участников фестиваля ждет море веселья, сладостей и призов. А главное - отличное настроение в первый день лета.
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один