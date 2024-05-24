Через неделю из Улан-Удэ стартует первый рейс до Сочи

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщил в своем телеграм-канале о предстоящем запуске нового прямого рейса до Сочи.

- Ровно неделя остаётся до первого прямого рейса Сочи - Улан-Удэ - Сочи авиакомпании «Айфлай». Аэропорт готовится к этому событию, на первый рейс уже раскуплено 80 процентов мест! Рейс стартует 31 мая и будет летать всё лето 2 раза в неделю! - рассказал Дмитрий Гармаев.

Полет будет осуществляться на самолетах «Аэробус» А330-300, время в пути составит 7 часов. Вылет из аэропорта Улан-Удэ будет в 12.00 по местному времени, прибытие в аэропорт г. Сочи - в 14.00 по местному времени.

Обратный рейс из Сочи в Улан-Удэ будет летать по четвергам и воскресеньям. Время вылета – 20.05 по местному времени.

Также он отметил, что по этому направлению авиакомпания «Айфлай» оформляет билеты по воинским перевозочным документам (ВПД).

Полетная программа продлится до 11 октября.

Сочи – это крупнейший и единственный в России субтропический курорт. Расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае на расстоянии 1620 км от Москвы. Имеет современную транспортную инфраструктуру, является крупным экономическим и культурным центром Юга России.

Дмитрий Гармаев добавил, что в этом году в весенне-летнем сезоне из аэропорта Улан-Удэ появились новые направления с прямым перелетом: Улан-Удэ - Казань (с 4 мая), Улан-Удэ-Сочи (с 31 мая), Улан-Удэ - Горно-Алтайск (с 1 июня).

Кроме того, в этом сезоне увеличивается число рейсов в Красноярск до шести рейсов в неделю.

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