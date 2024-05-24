Общество 24.05.2024 в 11:36

Спящего мужчину в Бурятии задержали с наркотиками

Перед задержанием он отдыхал на лестнице в подъезде
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Текст: Елена Кокорина
Спящего мужчину в Бурятии задержали с наркотиками

Как рассказали в Росгвардии республики, мужчина с наркотическим веществом был задержан в Северобайкальске. Получив сообщение о том, что в подъезде жилого многоквартирного дома лежит мужчина, сотрудники отделения вневедомственной охраны выехали на место вызова.

Приведя явно нетрезвого спящего гражданина в чувство, в ходе наружного осмотра в кармане куртки у него обнаружили бумажный сверток с травянистой массой со специфическим запахом.

- Задержанного 42-летнего местного жителя доставили в полицию, где ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин признался, что наркотик использовал для личного употребления. Экспертиза установила, что изъятое вещество является коноплей. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело,- комментируют в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

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