В Улан-Удэ на пять дней перекроют дорогу

Сегодня, 24 мая, в 23 часа в Улан-Удэ перекроют проезд через трамвайные пути по пр. 50-летия Октября. Дорогу для автомобилистов и общественного транспорта в направлении Элеватора закроют до 29 мая в связи с проведением ремонтных работ.

На период с 24 по 29 мая изменятся схемы движения автобусов № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59, 100 в направлении центра города. Объезд закрытого участка будет организован через улицы Жуковского – Хоца Намсараева – Гагарина, и далее по утвержденным схемам. Схема движения трамваев, при этом, не изменится.

В рамкам ремонта обновят железобетонные плиты на переезде и изношенные трамвайные пути.

- Ремонт необходим для предотвращения аварийных ситуаций на путях. Изначально, его планировали провести с 17 по 23 мая, но по поручению мэра Улан-Удэ, с целью снижения заторов на городских дорогах, работы были перенесены до окончания учебного года. Автомобилистов просим быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытого участка дороги, - прокомментировали в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ