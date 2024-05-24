Общество 24.05.2024 в 13:48

Многодетные семьи в Бурятии получают республиканский маткапитал

Его можно использовать на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку сельскохозяйственных животных
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Текст: Служба информации "Номер один"
Многодетные семьи в Бурятии получают республиканский маткапитал

В Бурятии многодетные семьи могут обратиться за предоставлением республиканского материнского капитала. На сегодня его размер составляет 71085,49 рублей, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Выплата предоставляется многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми и в том случае, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5 кратный размер прожиточного минимума на момент рождения (усыновления) третьего или последующих детей.

Семьи могут использовать капитал на покупку бытовой техники, на приобретение или ремонт жилья, на покупку продуктивных животных для развития личного подсобного хозяйства, на погашение ипотеки, на образование и лечение ребенка, на покупку предметов первой необходимости для новорожденного ребенка.

Выплачивается республиканский маткапитал через отделы социальной защиты населения.

Мера предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

 

Фото: Номер один

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