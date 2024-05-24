Общество 24.05.2024 в 14:02

В Улан-Удэ детей распределили по детсадам

В 40 детсадов города направлены 2455 детей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ детей распределили по детсадам

В Улан-Удэ детей распределили по детским садам. Завершился первый этап планового комплектования на 2024-2025 учебный год.

- В 40 детских садов города направлены 2455 детей. Из них - от 1,5 до 3 лет - 1934 ребенка, и от 3 до 7 лет - 521 ребенок. Родители имеют право выбрать и указать в электронной карточке ребенка пять желаемых детских садов, - пояснили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Большое значение имеет желаемая дата зачисления в детсад, только с момента ее наступления система начинает рассматривать ребенка при комплектовании.

- Возраст ребёнка рассчитывается на 1 сентября (дети, рождённые до 1 сентября и дети, рождённые после 1 сентября одного года, находятся в разных возрастных категориях), - уточнили в мэрии.

Если родитель получил уведомление «Направлен в ДОО», то ему необходимо уже обратиться в тот детский сад куда направлен ребёнок.

Статус заявления родители могут посмотреть на сайте sad.obr03.ru по номеру свидетельства о рождении. По вопросам устройства в детсад обращаться по телефонам: 21-45-59; 21-11-03; 22-12-71.

 

Фото: Номер один

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