Общество 24.05.2024 в 14:28

В Бурятии проверяют лошадей участвующих в скачках

Скачки пройдут на Ипподроме города уже завтра
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии проверяют лошадей участвующих в скачках

Ветеринарная служба республики проверяет лошадей-участников к допуску на Чемпионат Бурятии по конным скачкам «Мори урилдаан». Скачки пройдут завтра, 25 мая, на территории Ипподрома в Улан-Удэ.

- Такие массовые мероприятия, с участием животных из разных районов Бурятии, несут угрозу распространения заразных болезней животных, поэтому важно участие Государственной ветеринарной службы. Лошадям, участвующим в соревнованиях предъявляются строгие требования. В скачках запрещено участие лошадей с территорий, зараженных инфекционными заболеваниями. - прокомментировали в ведомстве.

До отправки на мероприятие, лошадей исследуют на ряд заразных болезней и убедятся в наличии у животного всех необходимых вакцинаций и ветеринарных сопроводительных документов.

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Фото: Номер один


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скачки лошади проверка ипподром

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