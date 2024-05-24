В Бурятии проверяют лошадей участвующих в скачках

Ветеринарная служба республики проверяет лошадей-участников к допуску на Чемпионат Бурятии по конным скачкам «Мори урилдаан». Скачки пройдут завтра, 25 мая, на территории Ипподрома в Улан-Удэ.

- Такие массовые мероприятия, с участием животных из разных районов Бурятии, несут угрозу распространения заразных болезней животных, поэтому важно участие Государственной ветеринарной службы. Лошадям, участвующим в соревнованиях предъявляются строгие требования. В скачках запрещено участие лошадей с территорий, зараженных инфекционными заболеваниями. - прокомментировали в ведомстве.

До отправки на мероприятие, лошадей исследуют на ряд заразных болезней и убедятся в наличии у животного всех необходимых вакцинаций и ветеринарных сопроводительных документов.

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