Общество 24.05.2024 в 14:33

В Улан-Удэ выбрали лучшую команду газодымозащитной службы

В ежегодных соревнованиях приняло участие 11 команд со всей республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выбрали лучшую команду газодымозащитной службы

В Бурятии выбрали лучшую команду газодымозащитной службы. Ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства прошел среди огнеборцев республики. В течение двух дней в Улан-Удэ 11 команд соревновались за звание «Лучшее звено газодымозащитной службы».

Газодымозащитная служба (ГДЗС) – это специальная служба пожарной охраны, организуемая в подразделениях государственной противопожарной службы для спасения людей и тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. ГДЗС создаётся во всех подразделениях ГПС, имеющих численность газодымозащитников в одном карауле более 3 человек.

- Для газодымозащитной службы важна не только выучка и физическая подготовка, нужна и сплоченность коллектива, потому что от действий каждого зависит жизнь всего звена ГЗДС, - рассказал начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Николай Бокарев.



В первый день проверялись теоретические и медицинские знания, затем прошли испытания на выносливость. В боевой одежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания пожарные выполняли такие задания, как «Башня» и «Комплексная полоса упражнений».

- Звену газодымозащитной службы предстояло провести боевое развертывание от автоцистерны с подачей ствола на верхние этажи учебной башни для тушения условного очага пожара. Следующий этап уже проходили вслепую: надевание боевой одежды пожарного и включение в аппараты, вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, соединение рукавов и передвижение по рукавной линии, - пояснил Николай Бокарев.

Во второй день звенья (команда из 4 человек), преодолевали полосу психологической подготовки, искали пострадавшего в теплодымокамере и «конференц-зале».


По итогам смотра-конкурса места распределились следующим образом: 1 место – звено ГДЗС ПСЧ-2; 2 место – звено ГДЗС ПСЧ-3; 3 место – звено ГДЗС ПСЧ-73.

Лучшая команда представит Бурятию уже на следующем этапе соревнований по Дальневосточному федеральному округу, которые состоятся в Улан-Удэ 25-27 июня (18+).

 

Фото: Агентство ГО и ЧС

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