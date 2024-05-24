Общество 24.05.2024 в 14:54

В Бурятии в этом году будет реализовано более 140 проектов по благоустройству

Территории для благоустройства выбирали сами жители республики
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии в этом году будет реализовано более 140 проектов по благоустройству
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» проходит почти во всех муниципальных образованиях республики. В настоящее время установлены скамейки и ограждение на центральной части ул. Школьная в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Работы еще продолжаются. Также стартуют работы в селах Багдарин, Орлик, Усть-Баргузине, Бичуре, Петропавловке, Сосновоозерске и других районных центрах, а также в небольших селах численностью до 1000 человек, таких как Улекчин, Каленово, Жемчуг.

«Отметим, что территории для благоустройства выбирали сами жители республики. Они в 2023 году приняли участие в голосовании за выбор территорий, которые попадают в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. И как результат - в этом году будет благоустроено 93 общественных и 48 дворовых территорий», - рассказал заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.


«Контракты заключены по всем объектам благоустройства. Задача центра компетенций следить за сроками выполнения работ. Мы рады, что жители проявляют активность в выборе территорий. Результат программы ФКГС - обновленные пространства, которые меняют в лучшую сторону облик наших городов и сел», - сообщила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.

Средства на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: предоставлено ГБУ РБ «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия»
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