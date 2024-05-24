Общество 24.05.2024 в 14:54
В Бурятии в этом году будет реализовано более 140 проектов по благоустройству
Территории для благоустройства выбирали сами жители республики
Текст: Иван Иванов
Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» проходит почти во всех муниципальных образованиях республики. В настоящее время установлены скамейки и ограждение на центральной части ул. Школьная в поселке Хоронхой Кяхтинского района. Работы еще продолжаются. Также стартуют работы в селах Багдарин, Орлик, Усть-Баргузине, Бичуре, Петропавловке, Сосновоозерске и других районных центрах, а также в небольших селах численностью до 1000 человек, таких как Улекчин, Каленово, Жемчуг.
«Контракты заключены по всем объектам благоустройства. Задача центра компетенций следить за сроками выполнения работ. Мы рады, что жители проявляют активность в выборе территорий. Результат программы ФКГС - обновленные пространства, которые меняют в лучшую сторону облик наших городов и сел», - сообщила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
«Отметим, что территории для благоустройства выбирали сами жители республики. Они в 2023 году приняли участие в голосовании за выбор территорий, которые попадают в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. И как результат - в этом году будет благоустроено 93 общественных и 48 дворовых территорий», - рассказал заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.
«Контракты заключены по всем объектам благоустройства. Задача центра компетенций следить за сроками выполнения работ. Мы рады, что жители проявляют активность в выборе территорий. Результат программы ФКГС - обновленные пространства, которые меняют в лучшую сторону облик наших городов и сел», - сообщила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Средства на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Фото: предоставлено ГБУ РБ «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия»
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