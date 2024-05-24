Общество 24.05.2024 в 15:19

В Бурятии подорожают йогурты и сыры

Крупнейший поставщик молочных заквасок сворачивает бизнес по стране
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии подорожают йогурты и сыры
Крупнейший в мире производитель закваски для молочных продуктов Hansen уходит из России. Датская компания занимала почти половину российского рынка, поэтому без ключевого сырья цены на сыры, йогурты, сметану и творожные продукты могут поползти вверх.

Бионаучная компания Hansen, которая разрабатывает решения для пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, объявила об уходе из России.

Стоит отметить, что эта компания является крупнейшим поставщиком заквасок для молокоперерабатывающих предприятий. На ее долю приходится около 45% всего рынка. Еще 35% занимает Danisco. Порядка 5-10% рынка приходится на ФГУП «Экспериментальная биофабрика ВНИИМС» и еще 5% занимает ГК «Союзснаб».

В целом Россия импортирует до 80% необходимых молокоперерабатывающих комбинатам заквасок. В Иркутской области и Бурятии молокозаводы и фермерские хозяйства сегодня в основном используют западные закваски.

- Дело не в том, что мы не можем производить закваски для ферментации молока в сыр, йогурты, ряженки, творог и т. п. Наша промышленность это делает, но для нас, производителей, прежде всего важна стабильность и качество бактериальной культуры заквасок. Она должна быть гарантированно лишена разного рода примесей и иметь «чистую линию». То есть бактерии должны работать стабильно и выдавать абсолютно одинаковую продукцию без сюрпризов. Мы датскую закваску покупаем для изготовления сыра. Пробовали российские, не получается такого же стабильного качества продукции. И вкус у нее другой, - объясняет улан-удэнский фермер Владимир.

Как отмечает фермер, чтобы заместить импортные добавки, необходимы очень серьезные вложения и работа по импортозамещению. А на это уйдут годы. Впрочем, переработчики полагают, что пока запасы западных заквасок в стране есть, и даже если часть производителей уйдет, то снижение конкуренции не приведет к сильному росту стоимости конечной продукции. Но если будет совсем тяжело, то бурятские переработчики молока перейдут на китайские закваски. И тогда мы будем есть китайские сыры и йогурты.

Фото: «Номер один»
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