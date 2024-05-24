В Бурятии племянница «развела» свою тётю на 105 тысяч

18 мая с заявлением о мошенничестве в отделение полиции Улан-Удэ обратилась 68-летняя жительница Иркутской области. Она сообщила, что неизвестный похитил средства с ее кредитный карты, пока она находилась в гостях у племянницы в городе. Причиненный ущерб, по ее словам, составил 105 тысяч рублей, сообщили в МВД республики.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска была задержана 36-летняя родственница потерпевшей. Как выяснилось, владея паролем от личного кабинета в банковском приложении на телефоне пожилой гражданки, она зашла в программу и, увидев предложение об оформлении кредитной карты, воспользовалась им. Деньги злоумышленница перевела себе и потратила на личные нужды.

В ведомстве отмечают, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег с чужой банковской карты.

В данное время возбуждено уголовное дело и ведется дознание, добавили в МВД по РБ.

Фото: loon.site