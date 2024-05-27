Разглашение заработка коллеги

Вопрос: «Как сделать так, чтобы работники не разглашали информацию о размере заработка своих коллег?»

Тамир Б.

Компания должна закрепить соответствующие правила внутреннего трудового распорядка или прописать запрет на разглашение зарплат в положении о защите персональных данных.

При этом в локальных нормативных актах должно быть прописано, что работники ознакомлены с требованием не разглашать данные о зарплатах.

Статьей 81 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что договор с сотрудником может быть расторгнут в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в том числе разглашения охраняемой законом тайны, в том числе разглашения персональных данных другого работника.

То есть в зоне риска в первую очередь бухгалтеры, коммерческие директора и кадровики, особенно если с их стороны подписаны бумаги о неразглашении информации.

Увольнение по статье 81 ТК РФ за разглашение охраняемой законом тайны применяется, только если сотрудник разгласил сведения, полученные при исполнении трудовых обязанностей. Остальным же скорее грозит замечание или выговор.