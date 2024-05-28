Ребенок - владелец маткапитала

Вопрос: «В каких случаях ребенок может стать владельцам маткапитала?»

Александра Максимовна О.

Если так случилось, что у матери, которая была единственным родителем, или отца прекратилось право на получение маткапитала (родителя не стало или лишен родительских прав), то владельцем сертификата становится сам ребенок или дети в равных долях.

Распорядится поддержкой в этом случае несовершеннолетний ребенок может через опекунов или усыновителей, но с обязательного согласия органов опеки.

Учащийся с 18 до 23 лет может подать заявление о направлении средств сам.

В обоих случаях вместе с заявлением в Соцфонд нужно предоставить документ, который подтвердит, почему владельцем сертификата стал ребенок.

После одобрения электронный сертификат поступает в личный кабинет на портале Госуслуг.