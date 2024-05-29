Неполный рабочий день
Вопрос: «Кто может претендовать на неполный рабочий день?»
Агния П.
Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по письменному заявлению:
- беременным;
- одному из родителей, опекуну, попечителю, которые воспитывают ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- работникам, которые ухаживают за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Продолжительность рабочей смены и перерывов, время начала и окончания работы устанавливаются в соответствии с пожеланиями работника и по согласованию с работодателем.
Оплата труда в этом случае - пропорциональна отработанному времени или выполненному объему работ.
При этом для работников нет ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.