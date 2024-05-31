Общество 31.05.2024 в 09:00

Запись об отцовстве в свидетельстве о рождении

Можно ли убрать?
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Текст: Номер один
Запись об отцовстве в свидетельстве о рождении
Pixabay

Вопрос: «Можно ли убрать запись об отцовстве в свидетельстве о рождении ребенка, если отец не участвует в воспитании?» 

Ольга Т.

Согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» «в случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трехсот дней, сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о его рождении в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, сведения об отце ребенка – на основании свидетельства о заключении брака родителей или иного документа, подтверждающего факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, подтверждающего факт и время прекращения брака».

Исключить отцовство можно путем обращения в суд в случае, если бывший муж не признает отцовство или у матери есть сомнения, что это именно его ребенок.

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