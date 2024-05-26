Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили в подарок новые машины

Вчера на XVIII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвященном памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, совместно с Фондом «Защитники Отечества» чествовали пятьдесят семей погибших героев-участников СВО со всей страны.

Семьям героев вручили ключи от автомобилей, в том числе трем семьям из Бурятии. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.





- Это наши ребята, наши воины: Томских Алексей Александрович, Гомбоев Жаргал Баирович, Мухаметов Асхат Анфасович - русский, бурят, татарин. Разные национальности, разные религии. Но мы один народ, у нас одна судьба и Родина у нас одна! Спасибо международной федерации дзюдо и Министерству обороны, что выбрали, в том числе и наши семьи. Пусть быстрее будет Победа, и пусть быстрее все вернутся домой! - сказал Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова