Общество 26.05.2024 в 15:54

Часть россиян получит двойную пенсию в июне

Изменения коснутся тех, кому в мае исполнилось 80 лет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Часть россиян получит двойную пенсию в июне

В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенную пенсию, пишет «Парламентская газета».

- Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году - это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей, - говорится в сообщении.

Прибавка будет назначена с даты рождения, но выплаты поступят лишь со следующего месяца. Процесс произойдет автоматически, дополнительных заявлений не потребуется.

На надбавку могут рассчитывать лишь получатели страховой пенсии по старости. Повышение не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалиды первой группы после 80 лет тоже не получат удвоенную пенсию.

 

Фото: Номер один

Все новости

Молодые художники Бурятии рисуют картины на Городском пленэре
26.05.2024 в 16:18
Часть россиян получит двойную пенсию в июне
26.05.2024 в 15:54
14 проектов студентов Бурятской ГСХА прошли в финал конкурса «Студенческий стартап»
26.05.2024 в 15:16
Спортсмены из Бурятии стали серебряными призерами на чемпионате России по универсальному бою
26.05.2024 в 14:13
Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили в подарок новые машины
26.05.2024 в 13:52
Впервые за 15 лет в Улан-Удэ прошли соревнования по конным скачкам
26.05.2024 в 12:58
В Мухоршибирском районе 23-летний водитель Тойоты не справился с управлением
26.05.2024 в 12:17
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днем российского предпринимательства
26.05.2024 в 11:01
В Бурятии вводится полный запрет на посещение леса
26.05.2024 в 10:22
В Бурятии продолжают гореть леса
26.05.2024 в 09:53
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Молодые художники Бурятии рисуют картины на Городском пленэре
Лучшие работы будут представлены на выставке в музее истории города Улан-Удэ
26.05.2024 в 16:18
14 проектов студентов Бурятской ГСХА прошли в финал конкурса «Студенческий стартап»
От Бурятии в конкурсе участвует 22 проекта
26.05.2024 в 15:16
Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили в подарок новые машины
Ключи им вручили на международном турнире по дзюдо  среди полиции и армии в Москве
26.05.2024 в 13:52
Богородский остров в Улан-Удэ превратился в большую свалку
Прокуратура пытается заставить власти привести остров в порядок
26.05.2024 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru