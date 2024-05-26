Молодые художники Бурятии рисуют картины на Городском пленэре

Союз художников Бурятии с 17 мая по 3 июня проводит Городской пленэр под названием «Любовь моя – Улан-Удэ» (возрастное ограничение 12+).

- Пленэр проводится, чтобы поддержать изобразительное искусство в Бурятии. Во время него студенты обменяются опытом. Молодым художникам помогут в их профессиональном самоопределении, - сообщили в Союзе художников РБ.

Городской пленэр «Любовь моя – Улан-Удэ» акцентирует внимание горожан и гостей г. Улан-Удэ к архитектурным и историческим достопримечательностям столицы Бурятии.

Лучшие работы, созданные во время пленэра, будут представлены на выставке в Музее истории города Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+).

График выходов на пленэр (на оставшиеся даты):



27 мая, пн, в 09.00, Дацан Ринпоче Багша на Лысой горе, кураторы Гусейнова Ф. М-К., Ринчинов А.С.



28 мая, вт., в 09.00, Площадь Славы, сбор у памятника воину со знаменем, кураторы Лыгденов Д.Д., Раднаев Ю.Д.



29 мая, ср., в 09.00, в сквере Ровесникам ушедшим в бой, около КТЦ Феникс, кураторы Болотова Ц. Д.



30 мая, чт, в 09.00, у фонтана "Рыбки" на Арбате, кураторы Богомазов М.В., Юндунов Д.



31 мая, пн, в 09.00, ул. Проспект Победы, сбор у памятника "Танк Т-34", куратор Гусейнова Ф. М-К., Богомазов М.В., Гармаева Л.П.



01 июня, сб, в 09.00, ул. Соборная, напротив Музея Льва Бардамова, куратор Яковлев Г.М.



4 июня с 13.00 до 18.00 состоится сбор работ в Музее истории города. 5 июня в 10.00 - отбор работ, составление экспозиции, монтаж выставки.7 июня в 14.00 - открытие выставки по итогам пленэра (0+).

Более подробная информация - в группе Союза художников Бурятии в Вконтакте.

Пленэр проводится в рамках городского конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые дела - любимому городу».

Возрастное ограничение 12+

Фото: ru.freepik.com