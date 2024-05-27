Школа в Бурятии работала без туалетов

Накануне в Баргузинской спортивной школе прошла проверка. Районной прокуратурой было установлено, что здание не было оборудовано туалетными и душевыми комнатами, следовательно у детей отсутствовали комфортные условия для занятия спортом.

В целях защиты прав учащихся директору школы внесено представление. Только после этого в учреждении дополнительного образования были проведены работы по оборудованию помещений общего пользования в соответствии с санитарными требованиями.

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