Общество 27.05.2024 в 10:57

В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» открылось отделение дневного пребывания

Там пенсионеры могут отдохнуть, подлечиться, заняться разными хобби и увлечениями
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» открылось отделение дневного пребывания

В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» (перев. с бур. Солнечный) открылось отделение дневного пребывания. Пожилые там могут отдохнуть, оздоровиться, заняться спортом, разными интересными хобби и увлечениями.

Отделение дневного пребывания рассчитано на 15 мест, работает 5 дней в неделю. Питание в отделении четырехразовое, сбалансировано по калорийности.

В отделении при необходимости проведут комплекс общеукрепляющих мероприятий. В пансионате имеются солевые комнаты, сауна, спортзал с тренажерами. Во время пребывания в отделении пожилые люди занимаются занятиями по интересам - лепка, рисование, шахматы и много другое.

- Оплата за пребывание в отделении рассчитывается индивидуально, зависит от количества услуг, количества часов, приемов пищи и т.д., - уточнила директор пансионата Наталья Айдаева.

Чтобы записаться на стационар, нужно позвонить по телефону 8(3012) 37-83-23.

Адрес пансионата «Нарата»  -  республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лесная, 11Б.

Напомним, в Бурятии с 2020 года работает система долговременного ухода за пожилыми людьми в рамках нацпроекта «Демография».

 

Фото: Минсоцзащиты РБ

Все новости

В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» открылось отделение дневного пребывания
27.05.2024 в 10:57
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль
27.05.2024 в 10:52
Школа в Бурятии работала без туалетов
27.05.2024 в 10:37
В Бурятии погиб 30-летний водитель «Марка»
27.05.2024 в 10:29
Глава Бурятии встретился с премьер-министром Узбекистана
27.05.2024 в 10:28
В Бурятии автомобиль врезался в дерево и загорелся
27.05.2024 в 10:11
В выходные в Бурятии тушили восемь пожаров
27.05.2024 в 10:04
Чемпион по стрельбе из лука из Бурятии участвовал в спортивном шествии на выставке «Россия»
27.05.2024 в 10:04
В Бурятии потушили крупный пожар на автодорожной базе
27.05.2024 в 09:34
В Бурятии погибшая в ДТП девушка ехала на коленях у пассажира
27.05.2024 в 09:13
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
У жителя Бурятии конфисковали автомобиль
Своих «Жигулей», как и свободы, он лишился за нарушение закона
27.05.2024 в 10:52
Школа в Бурятии работала без туалетов
Их отсутствие выявила районная прокуратура
27.05.2024 в 10:37
Разглашение заработка коллеги
Разберем интересный вопрос
27.05.2024 в 09:00
В Бурятии ремонт квартир становится неподъёмным
Оставшиеся в республике строители ломят цены, которые шокируют новоселов
27.05.2024 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru