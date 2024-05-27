В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» открылось отделение дневного пребывания

В Улан-Удэ в пансионате «Нарата» (перев. с бур. Солнечный) открылось отделение дневного пребывания. Пожилые там могут отдохнуть, оздоровиться, заняться спортом, разными интересными хобби и увлечениями.

Отделение дневного пребывания рассчитано на 15 мест, работает 5 дней в неделю. Питание в отделении четырехразовое, сбалансировано по калорийности.

В отделении при необходимости проведут комплекс общеукрепляющих мероприятий. В пансионате имеются солевые комнаты, сауна, спортзал с тренажерами. Во время пребывания в отделении пожилые люди занимаются занятиями по интересам - лепка, рисование, шахматы и много другое.

- Оплата за пребывание в отделении рассчитывается индивидуально, зависит от количества услуг, количества часов, приемов пищи и т.д., - уточнила директор пансионата Наталья Айдаева.

Чтобы записаться на стационар, нужно позвонить по телефону 8(3012) 37-83-23.

Адрес пансионата «Нарата» - республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Лесная, 11Б.

Напомним, в Бурятии с 2020 года работает система долговременного ухода за пожилыми людьми в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: Минсоцзащиты РБ