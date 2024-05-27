Общество 27.05.2024 в 11:15

Выйдя из тюрьмы, житель Бурятии снова встал на «скользкую дорожку»

За это он второй раз отправится за решетку
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Текст: Елена Кокорина
Выйдя из тюрьмы, житель Бурятии снова встал на «скользкую дорожку»

38-летний улан-удэнец повторно отправится в колонию особого режима почти на четыре года. Судом установлено, что в сентябре 2021 года, освободившись из мест лишения свободы, мужчина встал на учет в отделе полиции по месту жительства и обязался соблюдать определенные административные ограничения. Вместе с тем, спустя два года, без уведомления полиции он выехал в другой регион.

Кроме того, осужденный совершил тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному 3 года 9 месяцев лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии особого режима.

Фото: loon.site

 

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