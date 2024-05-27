Общество 27.05.2024 в 11:15
Выйдя из тюрьмы, житель Бурятии снова встал на «скользкую дорожку»
За это он второй раз отправится за решетку
Текст: Елена Кокорина
38-летний улан-удэнец повторно отправится в колонию особого режима почти на четыре года. Судом установлено, что в сентябре 2021 года, освободившись из мест лишения свободы, мужчина встал на учет в отделе полиции по месту жительства и обязался соблюдать определенные административные ограничения. Вместе с тем, спустя два года, без уведомления полиции он выехал в другой регион.
Кроме того, осужденный совершил тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил виновному 3 года 9 месяцев лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии особого режима.
Фото: loon.site