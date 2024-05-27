В Бурятии снова объявлено штормовое предупреждение

По данным Бурятского гидрометцентра, вечером 27 мая по юго-западу и ночью с 28 по 29 мая по южной половине республики ожидаются дожди, грозы и ливни. В горах юго-запада и южного Прибайкалья возможен и град переходящий в мокрый снег. также синоптики обещают усиление северо-западного ветра до 24 м/с, пыльные бури и понижение температуры воздуха на 10 и более градусов.

Республиканское агентство ГО и ЧС просит жителей и гостей республики быть предельно осторожными, и, находясь на улице, соблюдать меры безопасности.

Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуют соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, а, по возможности, вообще отказаться от дальних поездок.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «112».

Фото: loon.site



