Автобусы в Улан-Удэ не соблюдают интервал движения

По обращению жителей ТОС «Читинский» прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ проверила работу автобусов по маршруту №№46 и 33.

Проверка установила, что перевозчиком не соблюдался интервал движения, что вынуждало пассажиров очень долго ждать автобус на остановках.

Кроме того, с 30 марта была организована работа автобуса МУП «Городские маршруты» по маршруту № 33А (мкр. Кирзавод – ТЦ «Мегатитан»). Однако, к столь необходимым многим местным жителям поликлинике и аптечным пунктам, расположенным вблизи площади Славы, района Элеватора автобус не подъезжал.

После прокурорского вмешательства Комитетом по транспорту были приняты меры к устранению нарушений. Интервал движения автобуса № 46 восстановлен, а схема движения маршрута № 33А скорректирована с учетом потребностей жителей.

Фото: Номер один