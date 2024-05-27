В столице Бурятии прошли совместные учения росгвардейцев и пожарных

В Улан-Удэ прошли совместные учения росгвардейцев и пожарных. В ходе учений были отработаны совместные действия пожарных и росгвардейцев по тушению условного пожара и эвакуации техники и материальных ценностей из здания гаражного комплекса вневедомственной охраны Росгвардии.

Личный состав отработал элементы эвакуации персонала, материальных ценностей и техники, а также методы и способы применения первичных средств пожаротушения при пожаре внутри мест хранения служебной автомобильной техники. Также было проверено функционирование систем оповещения при пожаре.

По легенде учений, загорелась крыша одного из боксов со служебной автотехникой. Для оцепления места ликвидации условного пожара прибыли ближайшие группы задержания вневедомственной охраны, сотрудники произвели эвакуацию техники из помещения.

- Такие занятия мы проводим регулярно, так как в зданиях располагается техника и хранятся горючие вещества. Отрабатываем действия личного состава, как пожарно-спасательных подразделений, так и личного состава войск национальной гвардии. Все действия были отработаны и слажены, - отметил начальник инспекции пожарной безопасности Росгвардии Бурятии майор Евгений Ерженин.

Звено газодымозащитной службы пожарной охраны произвело разведку, в ходе которой был найден и эвакуирован из зоны возгорания один условно пострадавший. Очаг возгорания, находившийся на крыше, был ликвидирован.

Фото: Росгвардия Бурятии