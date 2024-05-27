Общество 27.05.2024 в 12:50

В Улан-Удэ на турвыставке разыграют баранов

Масштабное мероприятие соберет представителей районов, а также Монголии и КНР
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ на турвыставке разыграют баранов
В столице Бурятии состоится 19-я по счету международная выставка «Байкал трэвел март». Традиционное мероприятие нацелено на поддержку развития туризма в республике, продвижение Бурятии в туристической индустрии, поощрение активных предпринимателей из сферы туризма. Накануне выставки, 30 мая, будет проведен бизнес-интенсив для турпредпринимателей, на котором они смогут повысить свой профессиональный уровень, узнать что-то полезное.

В двухдневной выставке, стартующей 31 мая, примут участие представители Улан-Удэ, 17 сельских районов Бурятии, а также делегации из Монголии и КНР. Увы, северная часть республики будет представлена слабо. Ожидается приезд команды из Северобайкальского района. А вот, например, из г. Северобайкальска (это отдельный муниципалитет) делегации не ожидается, хотя именно этот город является центром северного бурятского туризма.

Программа выставки будет состоять из двух частей. Одна из них предназначена для широкого круга посетителей и пройдет в центре города. Интересным моментом будет конкурс среди районов. Он пройдет в пяти номинациях. Победитель получит приз в 100 тыс. рублей. Муниципалитеты представят свои достопримечательности и турмаршруты, сувениры, гастрономию, творческие номера.

На второй день выставки пройдет розыгрыш разных призов, в т. ч. нескольких боргойских баранов. Также пройдут мастер-классы, многочисленные экскурсии, квест, чайная церемония, можно будет поучаствовать в тест-драйве китайского автомобиля.

Будет и деловая часть. Также в честь выставки проведут концерт звезд бурятской эстрады.

Фото: «Номер один»
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с 22 по 28 мая

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