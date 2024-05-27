В Улан-Удэ на турвыставке разыграют баранов

В столице Бурятии состоится 19-я по счету международная выставка «Байкал трэвел март». Традиционное мероприятие нацелено на поддержку развития туризма в республике, продвижение Бурятии в туристической индустрии, поощрение активных предпринимателей из сферы туризма. Накануне выставки, 30 мая, будет проведен бизнес-интенсив для турпредпринимателей, на котором они смогут повысить свой профессиональный уровень, узнать что-то полезное.В двухдневной выставке, стартующей 31 мая, примут участие представители Улан-Удэ, 17 сельских районов Бурятии, а также делегации из Монголии и КНР. Увы, северная часть республики будет представлена слабо. Ожидается приезд команды из Северобайкальского района. А вот, например, из г. Северобайкальска (это отдельный муниципалитет) делегации не ожидается, хотя именно этот город является центром северного бурятского туризма.Программа выставки будет состоять из двух частей. Одна из них предназначена для широкого круга посетителей и пройдет в центре города. Интересным моментом будет конкурс среди районов. Он пройдет в пяти номинациях. Победитель получит приз в 100 тыс. рублей. Муниципалитеты представят свои достопримечательности и турмаршруты, сувениры, гастрономию, творческие номера.На второй день выставки пройдет розыгрыш разных призов, в т. ч. нескольких боргойских баранов. Также пройдут мастер-классы, многочисленные экскурсии, квест, чайная церемония, можно будет поучаствовать в тест-драйве китайского автомобиля.Будет и деловая часть. Также в честь выставки проведут концерт звезд бурятской эстрады.Фото: «Номер один»