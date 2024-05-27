Общество 27.05.2024 в 12:57

Жителей Улан-Удэ предупреждают: зашел в лес - штраф 40 тысяч

В городе ввели полный запрет на посещение лесов
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Текст: Петр Санжиев
Жителей Улан-Удэ предупреждают: зашел в лес - штраф 40 тысяч
В Улан-Удэ установилась жаркая погода. Сейчас отмечается самый высокий класс пожарной опасности, поэтому введен полный запрет на вход в лес. Как сообщил председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский, в лесу очень сухо. По этой причине, например, до сих пор не открыта работа «троп здоровья». Более того, не совсем ясно, когда власти официально разрешат их использовать.

В городе ждут, чтобы в местах прохождения «троп здоровья» появилась нормальная зеленая трава, что повысить пожаробезопасность. Но, в целом, все будет зависеть от погодных условий. Вокруг лесных массивов установлены предупреждения о запрете посещения лесов. Если сейчас человек сделает хоть пару шагов в лес, то он будет являться нарушителем и ему грозит штраф от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. Такой уровень штрафов введен еще в прошлом году.

Также в Улан-Удэ усилено патрулирование лесных массивов. Большое внимание уделяется 39 ДНТ, располагающихся вблизи леса. А для отдыха горожан есть острова Богородский и Комсомольский, а также футбольное поле на Верхней Березовке.

На 27 мая в столице Бурятии зафиксировано 694 пожара. Из них 391 - это горящий мусор, а 125 – сухая трава. Остальное - это пожары в жилых помещениях, торговых объектах, возгорания надворных построек. Площадь, пройденная огнем, ощутимо выросла в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года.

«Главная причина - человеческий фактор», - подчеркивает Валерий Вильдавский.

Иногда виновников удается выявить. Так, 30 апреля загорелась сухая трава близ мкрн. Южный. Огонь прошел 26 га с переходом на лес. Виновниками оказались два подростка 11 и 12 лет, которые развели огонь, чтобы посмотреть, как он будет гореть.

Радует, что львиная доля пожаров тушится в первые сутки.

Фото: «Номер один»
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