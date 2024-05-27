Общество 27.05.2024 в 13:52

В Улан-Удэ утвердили эмблему для празднования Дня города

Она сделана в виде витиеватого бурятского узора «улзы»
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ утвердили эмблему для празднования Дня города
15 июня в Улан-Удэ пройдет праздник День города. Республиканскую столицу украсят к этому знаменательному событию - 358-летию с момента основания. Подготовлена эмблема дня, панно, растяжки, флаги.

Эмблема гармонично сочетает в себе число 358 и традиционный орнамент «улзы». В мэрии отмечают, что эмблема смотрится цельно и естественно, символизируя долголетие, преемственность, любовь и гармонию. Она будет активно использоваться. У эмблемы своя история. Первый подрядчик-дизайнер не справился с работой и был заключен договор с другим. Он и разработал эмблему - без привязки к историческим объектам, людям и т. д.

Панно планируется разместить на здании мэрии, зданиях райадминистраций, на крыше экс-кинотеатра «Прогресс». Три растяжки разместят на путепроводах. Будут 15 рекламных уличных щитов размером шесть на три метров. Праздничное оформление разместят на разных конструкциях в парках города. Появятся 74 полотна на флаговых конструкциях.

Оформлять город начнут после 10 июня. Но, как отметили в мэрии, после Дня города атрибутика будет снята буквально через несколько суток. Сейчас готовятся три фотозоны. Но неясно будут ли они сделаны в срок. Если успеют, то установят. Места расположения еще не определены.

Фото: «Номер один»

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