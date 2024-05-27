Общество 27.05.2024 в 14:13

Педагог из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса учителей по обществознанию

В конкурсе приняли участие свыше 1400 учителей со всей России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Педагог из Бурятии стала победителем Всероссийского конкурса учителей по обществознанию

Суперфиналистом III Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания стала учитель обществознания гимназии № 59 Татьяна Очирова.

- В конкурсе приняли участие свыше 1400 учителей со всей России. По итогам отборочных испытаний в финал конкурса прошли 35 педагогов, из них в суперфинал прошли 10 сильнейших учителей, в их числе и наша Татьяна Владимировна, - сообщили в комитете по образованию администрации г.Улан-Удэ.


Педагог города Улан-Удэ стала победителем в номинации «Мастер деловой игры», а «За личный вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения» была отмечена благодарственными письмами от министра юстиции РФ К.А. Чуйченко и председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина.

 

Фото: Администрация г.Улан-Удэ

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