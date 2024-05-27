У жителя Бурятии обнаружили склад оружия

Целый арсенал полиция обнаружила у 57-летнего жителя Баунтовского района Бурятии. Во время обыска у него были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, несколько основных частей и деталей огнестрела и более сотни патронов. Часть оружия была изготовлена самодельным способом.

- Следствием ему вменяется незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов. В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело и назначено судебное заседание, - прокомментировали в Баунтовском суде республики.

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