Общество 27.05.2024 в 14:27

У жителя Бурятии обнаружили склад оружия

Огнестрел и патроны он хранил у себя дома
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Текст: Елена Кокорина
У жителя Бурятии обнаружили склад оружия

Целый арсенал полиция обнаружила у 57-летнего жителя Баунтовского района Бурятии. Во время обыска у него были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, несколько основных частей и деталей огнестрела и более сотни патронов. Часть оружия была изготовлена самодельным способом.

- Следствием ему вменяется незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов. В отношении нарушителя закона возбуждено уголовное дело и назначено судебное заседание, - прокомментировали в Баунтовском суде республики.

Фото: Номер один

 

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оружие патроны задержание хранение

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