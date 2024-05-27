Общество 27.05.2024 в 14:35

В Монголии правящая партия выдвинула на парламентские выборы 13 граждан с российским образованием

В их числе президент академии наук страны
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии правящая партия выдвинула на парламентские выборы 13 граждан с российским образованием
Монгольская Народная партия, правящая в стране с 2016 года, выдвинула на предстоящие в июне 2024 года парламентские выборы кандидатов, среди которых 13 человек закончили советские и российские вузы.

Среди них иностранный член Российской академии наук, президент академии наук Монголии академик Дугэрийн Рэгдэл. Он в 1976 году окончил Харьковский государственный университет имени Максима Горького. 72-летний ученый является самым старшим по возрасту кандидатом от Народной партии. Самому молодому члену ее списка 26 лет.

Средний возраст всех кандидатов от Народной партии составляет 46 лет. При этом все участники партсписка впервые стали кандидатами на парламентских выборах. Среди выдвиженцев 28 экономистов, 23 юриста, 17 инженеров, 11 педагогов, 10 политологов, 8 журналистов, 7 врачей, 5 биологов.

Фото: «Номер один»
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